Китай выразил протест США после заявления Байдена о помощи Тайваню

Китай выразил протест и сделал «строгое представление» США после заявлений американского президента Джо Байдена по Тайваню. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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Ранее Байден заявил, что Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от Китая. При этом, по словам политика, Соединенные Штаты готовы выступить в защиту Тайваня в случае военного конфликта острова с Пекином, напоминает РИА ФАН.

«Заявления американской стороны грубо нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушают важное обязательство США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылают ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова», — приводит РИА Новости слова Мао Нин.

Представитель МИД подчеркнула, что Китай не потерпит попыток отделить Тайвань и может принять необходимые меры для недопущения этого, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденТайваньСШАКитай
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