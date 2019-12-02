В том числе, ограничения коснуться Human Rights Watch. Эта неправительственная организация со штаб-квартирой в США, осуществляет мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира.

Как уточняет РИА ФАН, Китай ввел санкции против США после подписания американским лидером Дональдом Трампом закона о правах человека в Гонконге. Документ обязывает американскую администрацию регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в специальном административном районе Китая. Помимо этого, предусматриваются также санкции против лиц, которые нарушают права человека.

Ранее НСН сообщала, что США рассматривают возможность введения санкций против властей Китая за нарушение прав мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономной районе.

