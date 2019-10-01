Китай показал на параде новейшую ракету DF-41

КНР начала разработку трехступенчатой ракеты в начале 1980-х, впервые показать ее публике должны были в 2009 году. Однако испытания стартовали только в 2012-м. Отмечается, что дальность полета ракеты может составлять 14 тысяч километров, а ее запуск возможен с наземных или железнодорожных установок.

Как отмечают «Известия», в 2017 году Китай разместил эти ракеты на границе с Россией, однако в Москве не увидели в этом никакой проблемы. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявило, что Кремль не видит угрозы в развитии военного потенциала КНР.

