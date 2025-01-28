Киргизия и Таджикистан договорились об обмене участками в приграничье

Киргизия и Таджикистан достигли соглашения о взаимном обмене участками в приграничных селах. Об этом заявил киргизский лидер Садыр Жапаров в интервью агентству Кабар.

Как отметил политик, ряд приграничных сел расположены «как шахматная доска, с перемешанными домами». Стороны урегулировали этот вопрос, чтобы охрана границы не создавала неудобств.

«Если на нашей стороне оказались дома, принадлежащие гражданам Таджикистана, таджикская сторона переселит их. Если же наши дома оказались на их стороне, мы переселим наших граждан. Построим им дома в другом месте, при этом будут учтены размеры земельных участков», — рассказал Жапаров.

Президент подчеркнул, что вопрос решали «с учетом каждого метра земли». Тема границы между двумя республиками почти урегулирована, ведутся работы по документальному оформлению, соглашение подпишут, а затем «еще один-два года» будут продолжаться работы по демаркации.

Между тем в Киргизии депутат парламента Исхак Масалиев призвал не сносить памятник Владимиру Ленину в центре Бишкека. По его словам, политический деятель сыграл большую роль в «становлении кыргызской государственности», пишет 360.ru.

