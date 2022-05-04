Кипр продлил до 180 дней срок пребывания украинцев, прибывших с 1 февраля

Власти Кипра увеличили на 180 дней легальный срок пребывания украинских граждан, прибывших на остров с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным властей, в стране находятся более 10 тысяч украинских граждан. Отмечается, что Кипр предоставляет украинцам режим временной защиты, который предполагает обеспечение питанием, жильем, медициной, образованием и возможностью трудоустройства.

Украину покинули, по данным ООН, около 6 млн ее граждан. Причиной стала военная операция РФ на территории Украине, которая началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаКипр
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры