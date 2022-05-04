Кипр продлил до 180 дней срок пребывания украинцев, прибывших с 1 февраля

Власти Кипра увеличили на 180 дней легальный срок пребывания украинских граждан, прибывших на остров с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.



По данным властей, в стране находятся более 10 тысяч украинских граждан. Отмечается, что Кипр предоставляет украинцам режим временной защиты, который предполагает обеспечение питанием, жильем, медициной, образованием и возможностью трудоустройства.

Украину покинули, по данным ООН, около 6 млн ее граждан. Причиной стала военная операция РФ на территории Украине, которая началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».







