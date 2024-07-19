Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с Криворучко
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».
Криворучко входил в состав делегации РФ, посетившей Пхеньян в июне.
Во время встречи северокорейский лидер заявил, что армии КНДР и РФ должны сыграть важную роль в защите мира. Кроме того, Ким Чен Ын на встрече выразил поддержку и солидарность Пхеньяна со специальной военной операцией России. Лидер Северной Кореи «послал боевой привет» российским армии и народу, пишет RT.
Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), на встрече с делегацией РФ обсуждалась необходимость военного взаимодействия Пхеньяна и Москвы для защиты взаимных интересов безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru