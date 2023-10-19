Ким Чен Ын принял Лаврова в своей резиденции в Пхеньяне
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын принял в Пхеньяне министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этой встрече информирует МИД РФ.
Как уточнили на Смоленской площади, беседа продолжалась немногим более часа. В ходе визита в КНДР Лавров ранее провёл переговоры со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Как заявил глава МИД РФ, перед Пхеньяном и Москвой стоит задача выполнения договоренностей, которые были достигнуты в рамках встречи президента РФ Владимира Путин на космодроме Восточный с лидером КНДР в сентябре.
По словам Лаврова, отношения между Россией и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по итогам визита Ким Чен Ына в Россию и встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, лидеру Северной Кореи подарили ушанку, меч и бронежилет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru