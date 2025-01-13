СМИ: Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине года
Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине года, сообщает агентство Yonhap News.
По данным СМИ, подобный вопрос обсуждался в ходе закрытого заседания парламентского комитета по разведке.
Журналисты Южной Кореи полагают, что визит лидера КНДР в Россию может состояться в мае и будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с Ким Чен Ыном в рамках нового дипломатического курса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru