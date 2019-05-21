Киев призвал не позволить России вернуться в ПАСЕ
В Киеве выступили с призывом не допустить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом заявил постоянный представитель государства при ПАСЕ Дмитрий Кулеба, сообщает Газета.ру, ссылаясь на РИА «Новости».
Он сообщил, депутаты должны помочь Киеву достичь эту цель. Для этого, по словам постпреда, необходима их максимальная мобилизация. Кулеба добавил, что "решающие бои" за восстановление Москвы в ПАСЕ пройдут уже в июне, уточняет Утро.ру.
Кулеба также заявил, что усилия по возвращению России в организацию считает "циничными", пишет Life.ru.
Пять лет назад парламентарии из России были лишены права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за воссоединения Крыма с Россией. После такого поворота событий Москва приостановила выплату взносов.
Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в интервью НСН рассказал о возможных последствиях выхода России из Совета Европы и Конвенции по правам человека
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей