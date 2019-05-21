Киев призвал не позволить России вернуться в ПАСЕ

Он сообщил, депутаты должны помочь Киеву достичь эту цель. Для этого, по словам постпреда, необходима их максимальная мобилизация. Кулеба добавил, что "решающие бои" за восстановление Москвы в ПАСЕ пройдут уже в июне, уточняет Утро.ру.

Кулеба также заявил, что усилия по возвращению России в организацию считает "циничными", пишет Life.ru.

Пять лет назад парламентарии из России были лишены права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за воссоединения Крыма с Россией. После такого поворота событий Москва приостановила выплату взносов.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в интервью НСН рассказал о возможных последствиях выхода России из Совета Европы и Конвенции по правам человека



