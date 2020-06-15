Киев признался в убийстве высокопоставленного силовика ЛНР

МВД Украины официально признало, что ведомство стоит за убийством начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Олега Анащенко.

В ЛНР назвали предполагаемых убийц Гиви и Анащенко

Соответствующее заявление сделал официальный представитель украинского МВД Артем Шевченко. Он отметил, что ликвидация Анащенко стала актом мести за уничтожение в Луганске Ил-76 с украинскими десантниками на борту в 2014 году — тогда погибли 49 военнослужащих.

«За их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно наступило», - цитирует Шевченко РИА ФАН.

Анащенко был подорван в автомобиле 4 февраля 2017 года. Уже тогда власти ЛНР обвинили в его смерти украинских диверсантов, сообщала «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Олеся Потапова
ТЕГИ:УбийствоУкраина
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