Киев признался в убийстве высокопоставленного силовика ЛНР

Соответствующее заявление сделал официальный представитель украинского МВД Артем Шевченко. Он отметил, что ликвидация Анащенко стала актом мести за уничтожение в Луганске Ил-76 с украинскими десантниками на борту в 2014 году — тогда погибли 49 военнослужащих.



«За их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно наступило», - цитирует Шевченко РИА ФАН.



Анащенко был подорван в автомобиле 4 февраля 2017 года. Уже тогда власти ЛНР обвинили в его смерти украинских диверсантов, сообщала «Свободная пресса».

