Киев признался в убийстве высокопоставленного силовика ЛНР
МВД Украины официально признало, что ведомство стоит за убийством начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Олега Анащенко.
Соответствующее заявление сделал официальный представитель украинского МВД Артем Шевченко. Он отметил, что ликвидация Анащенко стала актом мести за уничтожение в Луганске Ил-76 с украинскими десантниками на борту в 2014 году — тогда погибли 49 военнослужащих.
«За их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно наступило», - цитирует Шевченко РИА ФАН.
Анащенко был подорван в автомобиле 4 февраля 2017 года. Уже тогда власти ЛНР обвинили в его смерти украинских диверсантов, сообщала «Свободная пресса».
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