Киев пригрозил пресечь раздачу российских паспортов жителям Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о том, что власти Украины могут ввести меры для пресечения выдачи российских паспортов жителям Донбасса, сообщает Газета.ру

Он отметил, что для этого необходимо ввести конкретные меры, однако он не уточнил, какие именно. По словам Данилюка, раздача российского гражданства жителям Донбасса является провокацией и противоречит минским соглашениям.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР в конце апреля.

В июле глава государства распорядился облегчить процедуру получения гражданства для всех жителей Донбасса, включая тех, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

