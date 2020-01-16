Киев озвучил условия проведения выборов в Донбассе

По мнению Киева, выборы возможны при условии возвращения в регион всех беженцев, а также полном контроле государством своих границ. В противном случае, считают в Киеве, выборы могут спровоцировать новые боевые действия.

Ранее украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что идеальным временем для проведения выборов в Донбассе будет осень, когда состоятся местные выборы на Украине.

Напомним, последний саммит в нормандском формате, где обсуждалось урегулирование ситуации в Донбассе, состоялся 9 декабря в Париже. В настоящее время в нормандском саммите участвуют четыре страны - Россия, Украина, Франция и Германия.