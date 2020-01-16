Киев озвучил условия проведения выборов в Донбассе
Власти Украины назвали условия, при которых можно будет провести выборы в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер.
По мнению Киева, выборы возможны при условии возвращения в регион всех беженцев, а также полном контроле государством своих границ. В противном случае, считают в Киеве, выборы могут спровоцировать новые боевые действия.
Ранее украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что идеальным временем для проведения выборов в Донбассе будет осень, когда состоятся местные выборы на Украине.
Напомним, последний саммит в нормандском формате, где обсуждалось урегулирование ситуации в Донбассе, состоялся 9 декабря в Париже. В настоящее время в нормандском саммите участвуют четыре страны - Россия, Украина, Франция и Германия.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Температура в Москве побила рекорд почти столетней давности
- Киев озвучил условия проведения выборов в Донбассе
- В Госдуму внесен законопроект о должности зампреда Совбеза РФ
- «Химки» обыграли «Реал» в матче Евролиги
- Пять стран потребовали от Ирана компенсаций за крушение «Боинга»