Киев отказался участвовать в переговорах по Донбассу в Минске
Украина не будет отправлять свою делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу на переговоры в Минск. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер страны, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.
«Мы сообщили, что не будем принимать участие в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится сегодня карантин и будет предложено продолжить консультации, как и раньше, в Минске. <...> Для проведения в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другой город», — цитирует Резникова РИА Новости.
Вице-премьер объяснил это решение недоверием украинских властей, так как Белоруссия якобы «находится под влиянием РФ», отмечает Газета.ру.
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