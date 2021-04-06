Киев отказался участвовать в переговорах по Донбассу в Минске

Украина не будет отправлять свою делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу на переговоры в Минск. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер страны, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Мы сообщили, что не будем принимать участие в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится сегодня карантин и будет предложено продолжить консультации, как и раньше, в Минске. <...> Для проведения в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другой город», — цитирует Резникова РИА Новости.

Вице-премьер объяснил это решение недоверием украинских властей, так как Белоруссия якобы «находится под влиянием РФ», отмечает Газета.ру.

