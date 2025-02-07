Келин: Задержания Лондоном российских судов получат «легитимный» ответ

Попытки Лондона задерживать российские суда в исключительной экономической зоне Великобритании получат непременный легитимный ответ со стороны Москвы, так как противоречат Конвенции ООН по морскому праву. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

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Келин отметил, что если такое произойдет, то у России есть право отстаивать свои интересы всеми законными способами.

При этом он усомнился, что до этого дойдет дело, так как ответ Москвы будет «легитимным и законным».

Келин обратил внимание на то, что высказывания относительно возможных задержаний российских судов звучат прежде всего от британских военных. Однако, по его словам, такие действия потребуют «политического решения».

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Великобритании лишило Келина аккредитации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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