Келин: Задержания Лондоном российских судов получат «легитимный» ответ

Келин отметил, что если такое произойдет, то у России есть право отстаивать свои интересы всеми законными способами.

При этом он усомнился, что до этого дойдет дело, так как ответ Москвы будет «легитимным и законным».

Келин обратил внимание на то, что высказывания относительно возможных задержаний российских судов звучат прежде всего от британских военных. Однако, по его словам, такие действия потребуют «политического решения».

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Великобритании лишило Келина аккредитации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

