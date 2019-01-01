Восточный деспот или казахстанский Дэн Сяопин. Завершилась ли эпоха Нурсултана Назарбаева?

Основанием для таких дискуссий, с одной стороны, стали внушительные полномочия, которые сохраняет за собой первый глава Казахстана и после своей отставки. Он сам напомнил о них, объявляя об уходе с поста президента. Назарбаев по-прежнему возглавляет республиканский Совет безопасности, а также правящую партию «Нур Отан». Кроме того, ему еще в 2010 году парламент присвоил звание пожизненного Елбасы – лидера нации, на которого не распространяются конституционные ограничения по количеству сроков на президентском посту.

На таком фоне было легко заподозрить, что Токаев – верный соратник Назарбаева - окажется либо свадебным генералом при сохраняющем реальную власть Елбасы, либо «местоблюстителем престола» для настоящего преемника. Его имя тоже не заставило себя ждать. Точнее, ее имя. Потому что в наследницы Назарбаева стали прочить его старшую дочь Даригу, которая возглавила сенат парламента после назначения Токаева президентом. Эти домыслы настолько будоражили общественное мнение в Казахстане, что Токаев, имевший по закону полное право досидеть за Назарбаева его срок, который истекал только в апреле 2020-го, предпочел провести внеочередные выборы в июне этого, чтобы подкрепить свои полномочия народным мандатом.



Но, похоже, даже людей, хорошо и давно, еще со времен СССР, знающих Назарбаева, все формальные приготовления к утверждению Токаева в статусе нового главы Казахстана не смогли убедить в том, что первый президент страны уходит от дел.



Уловки восточного деспота

Станислав Шушкевич признался НСН, что не верит отставке Назарбаева, считая ее уловкой для сохранения реальной власти.

«Назарбаев никогда не пропадет. Он мудрый, по-восточному хитрый. Если он так поступает, это самый рациональный способ поведения для него. Президент будет избран при Назарбаеве, поскольку у него все связи, все закрутки, дочь и прочее – поэтому восточная деспотия восторжествует. Он все сделает, чтобы остаться на вершине власти. То, что он не будет президентом, не будет для него каким-то уроном. Он построил такую систему, он имеет надежных людей, друзей, и он будет править», - подчеркнул первый председатель Верховного совета независимой Белоруссии.

