Восточный деспот или казахстанский Дэн Сяопин. Завершилась ли эпоха Нурсултана Назарбаева?
Бывшие лидеры СССР и постсоветских стран рассказали НСН, каким видят будущее первого президента Казахстана.
9 июня в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Кто бы ни был избран новым главой республики, народное волеизъявление подведет окончательную черту под эпохой Назарбаева, который возглавлял Казахстан с 1989 года. Или все-таки нет? НСН узнала, как видят будущее первого президента Казахстана другие первые лидеры стран бывшего СССР – Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич, Аскар Акаев и первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Верят ли, что Назарбаев действительно устал от власти и собрался на покой.
На волнительном перепутье
Объявляя о своей отставке 19 марта, Нурсултан Назарбаев сразу назвал человека, которого хотел бы видеть своим преемником на посту руководителя Казахстана. Им стал спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Несмотря на это тут же вспыхнули многочисленные споры о том, действительно ли Назарбаев готов отказаться от власти и кому в таком случае он на самом деле хочет передать бразды правления.
Основанием для таких дискуссий, с одной стороны, стали внушительные полномочия, которые сохраняет за собой первый глава Казахстана и после своей отставки. Он сам напомнил о них, объявляя об уходе с поста президента. Назарбаев по-прежнему возглавляет республиканский Совет безопасности, а также правящую партию «Нур Отан». Кроме того, ему еще в 2010 году парламент присвоил звание пожизненного Елбасы – лидера нации, на которого не распространяются конституционные ограничения по количеству сроков на президентском посту.
На таком фоне было легко заподозрить, что Токаев – верный соратник Назарбаева - окажется либо свадебным генералом при сохраняющем реальную власть Елбасы, либо «местоблюстителем престола» для настоящего преемника. Его имя тоже не заставило себя ждать. Точнее, ее имя. Потому что в наследницы Назарбаева стали прочить его старшую дочь Даригу, которая возглавила сенат парламента после назначения Токаева президентом. Эти домыслы настолько будоражили общественное мнение в Казахстане, что Токаев, имевший по закону полное право досидеть за Назарбаева его срок, который истекал только в апреле 2020-го, предпочел провести внеочередные выборы в июне этого, чтобы подкрепить свои полномочия народным мандатом.
Но, похоже, даже людей, хорошо и давно, еще со времен СССР, знающих Назарбаева, все формальные приготовления к утверждению Токаева в статусе нового главы Казахстана не смогли убедить в том, что первый президент страны уходит от дел.
Уловки восточного деспота
Станислав Шушкевич признался НСН, что не верит отставке Назарбаева, считая ее уловкой для сохранения реальной власти.
«Назарбаев никогда не пропадет. Он мудрый, по-восточному хитрый. Если он так поступает, это самый рациональный способ поведения для него. Президент будет избран при Назарбаеве, поскольку у него все связи, все закрутки, дочь и прочее – поэтому восточная деспотия восторжествует. Он все сделает, чтобы остаться на вершине власти. То, что он не будет президентом, не будет для него каким-то уроном. Он построил такую систему, он имеет надежных людей, друзей, и он будет править», - подчеркнул первый председатель Верховного совета независимой Белоруссии.
Он напомнил, что Нурсултан Назарбаев – настоящий политический патриарх, который еще во времена Советского Союза чутко улавливал, как обратить любые общественные пертурбации к собственной выгоде.
«Он очень высокообразованный человек, у него нет каких-то промахов, в которых его можно уличить. То, что он в свое время не приехал в Беловежскую пущу, куда мы его звали, подтверждает его мудрость, потому что в любом варианте – подписали бы соглашение, не подписали – он выигрывал. Он догадывался, что там будет что-то серьезное. Поэтому он наведался к Горбачеву, и тот пообещал ему высокую должность в обновленном СССР – председателя Верховного совета. И таких поступков у него было довольно много. В чисто человеческом смысле он силен, образован, его по образованности превосходил только один диктатор – Алиев», - пояснил собеседник НСН.
Поэтому, уверен Шушкевич, Назарбаев вполне может использовать Токаева, чтобы затем передать власть своей дочери Дариге.
«Такая комбинация, бесспорно возможна. Он всегда готов к таким манипуляциям», - заверил белорусский политик.
На пути Дэн Сяопина
С Шушкевичем совершенно не согласен первый президент Киргизии Аскар Акаев. По его мнению, подставного руководителя нет смысла избирать всеобщим голосованием. Тем более, что Касым-Жомарт Токаев получит подавляющее большинство голосов, уверен он.
«Не думаю. Временную фигуру не выбирают общенародным способом. Дарига занимает тоже чрезвычайно важный в новом казахском государстве пост. Она спикер обеих палат парламента. В ее руках законодательная власть страны. Не думаю, что политик такого калибра как Токаев будет играть в какие-то игры - изберется девяноста или восьмидесятью процентами, а завтра подаст в отставку. Такого не будет!» - категорично заявил Акаев.
Однако и он считает, что Нурсултан Назарбаев сохранит реальную власть после подтверждения полномочий Токаева на плебисците. По мысли Акаева, они вдвоем будут править Казахстаном.
«Они будут ближайшие годы управлять Казахстаном тандемом. Это предполагает Конституция. Назарбаев ведь официально провозглашен Елбасы. Так что на время перехода от первого президента ко второму они будут править тандемом. А дальше в Казахстане пойдет нормальный демократический процесс, - уверен киргизский экс-лидер.
В качестве исторического примера новой роли Назарбаева он привел Дэн Сяопина, который, не занимая официальных постов в китайском руководстве, фактически возглавлял КНР в 80-е годы.
«Я обожаю президента Назарбаева и дай бог ему жить лет до ста. Поэтому переходный период может и 20 лет. Ведь по Конституции Назарбаев является пожизненным Елбасы. Мы знаем, что в свое время Дэн Сяопин, даже не занимая официальных постов, будучи признанным национальным лидером, вывел Китай на путь процветания и прогресса. Тандем Назарбаев-Токаев добьется тех целей, которые провозгласил Назарбаев. А он провозгласил цели до 2050 года. Дай бог, чтобы они правили до середины века и сдали следующему поколению процветающий Казахстан!» - заявил Акаев.
Казахстанским Дэн Сяопином видит Назарбаева и первый президент Украины. Но при этом Леонид Кравчук полагает, что, уходя, Назарбаев действительно ушел и не будет прикрываться марионеточным президентом Токаевым. Хотя и сохранит серьезное влияние на политику страны.
«Когда человек приходит к власти, его наделяют полномочиями. Если Назарбаев будет пытаться все вопросы решать под ковром, то рано или поздно это станет очевидным. Вот в Китае был Дэн Сяопин. Он же не подменял руководство. Он советовал, он был национальным, политическим, духовным – не лидером, а фигурой такого масштаба. И его слушали. Если Назарбаев найдет этот «путь Дэн Сяопина», он выиграет в глазах истории и людей», - заметил собеседник НСН.
Поэтому Кравчук призывает не верить слухам о желании Назарбаева впоследствии передать власть своей дочери.
«Я в это не верю. Когда азербайджанский лидер (Гейдар Алиев - НСН) сразу передал бразды правления сыну, тогда это было понятно. Но ждать, что это произойдет через какую-то «политическую прокладку», - это несбыточная мечта. Если это не было сделано с самого начала, это не будет сделано и позже. Что Назарбаеву мешало сразу предложить дочь?» - риторически спросил он.
Ядерная кода?
Назарбаев не только отказался от власти, уйдя с поста президента, но и намерен совсем уйти из большой политики, считает первый президент СССР Михаил Горбачев. В беседе с НСН он высказал предположение, что первый глава Казахстана может посвятить себя вопросам ядерной безопасности и атомной энергетики.
«Я не думаю, что это главное. Главное было – собственная линия жизни. Он хотел ее продолжить в той сфере, в которой его хорошо знали, ядерными делами. У них же там сосредоточено много», - заметил последний генсек ЦК КПСС. Учитывая, что Казахстан располагает вторыми в мире запасами урана и является мировым лидером по его добыче, эту версию, пожалуй, не стоит сбрасывать со счетов.
По мнению Михаила Горбачева, Нурсултан Назарбаев хорошо подготовился к передаче власти. «Все правильно. Очень ответственно. Он же уже много лет там. Он не спешил, - напомнил президент СССР. - Еще в мою работу мы с ним были друзья очень хорошие, крепкие. Когда меня братия эта выживала, ГКЧП, он на всех моментах против был всего этого, затеи этой».
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