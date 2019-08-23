«Карибский кризис-2» как ответ Америке

Готовить симметричный ответ на испытания Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования дальность более 500 километров распорядился президент России. На совещании с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием, проведенным США. Вопросом займутся Минобороны, МИД и другие профильные ведомства. По словам Путина, необходимо принять «исчерпывающие меры». Россия, как заявил глава государства, не желает ввязываться в новую гонку вооружений, разрушительную для экономики страны. Путин напомнил, что испытанная США 18 августа крылатая ракета наземного базирования, которая, по заявлению Пентагона, поразила цель на расстоянии свыше 500 км, относится к категории вооружений, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность подозрений, что пуски крылатых ракет способны выполнить такие установки, размещенные на базе ПРО в Румынии и Польше. Президент обратил внимание и на то, что испытания ракеты прошли всего через 16 дней после окончательного выхода США из ДРСМД. Очевидно, что подготовка к испытаниям началась задолго до выхода из договора. Это, в свою очередь, не оставляет сомнений в том, что Вашингтон хотел развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет, - сказал Путин.

И тут подсказка на предмет возможного ответа Вашингтону прозвучала из Госдумы. Суть ее в том, чтобы устроить победоносный кризис. По словам первого зампредседателя думского комитета по обороне Александра Шерина, которые приводит «Интерфакс», действенным ответом стало бы размещение российских ракетных систем в Венесуэле:

«Это, конечно, жестко. Может быть, будет даже Карибский кризис-2, но именно Карибский кризис позволил надолго остудить американцев», - заявил депутат, по мнению которого, Вашингтон понимает только грубую силу, а цивилизованный диалог бесполезен.

С одной стороны, именно после Карибского кризиса начался процесс, названный «разрядкой международной напряженности». С другой, в разгар Карибского кризиса мир без малейшего преувеличения был в одном шаге от полномасштабной ядерной войны. В комитете по обороне уверены в том, что «можем повторить», как написано на нелепых наклейках, которыми некоторые автолюбители украшают свои машины ко Дню Победы. Последствия, правда, у наклейки и у Карибского кризиса-2 совершенно разные. Наклейка демонстрирует отсутствие всего лишь вкуса, тогда как желание устроить второй Карибский кризис – отсутствие чего-то иного.

