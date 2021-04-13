Пашинян назначил Карапетяна замглавы Генштаба Армении

Аршак Карапетян назначен первым заместителем главы Генштаба Вооруженных сил Армении. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра страны.

Пашинян предложил кандидатуру Карапетяна президенту Армении Армену Саркисяну. Однако руководитель республики не подписал проект и не вернул его с возражениями. Согласно ст. 139 конституции Армении, в таком случае предложение Пашиняна вступает в силу.

Ранее Аршак Карапетян занимал должность начальника управления разведки Генштаба. После вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе в 2016 году он был отправлен в отставку. В мае 2018 года Карапетян был назначен на пост советника премьер-министра.

