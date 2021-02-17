Карабах намерен сделать русский язык вторым официальным языком

Проект изменений в закон "О языке" подписан главой непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араиком Арутюняном, в него вошли поправки о признании русского языка официальным языком НКР. Проект документа размещен на сайте Национального собрания (парламента) НКР.

В проекте документа указано, что официальными языками республики являются литературный армянский и русский языки. Государственные органы, юридические лица и общественные организации должны вести делопроизводстве на армянском и русском языках, если в этом есть необходимость.

По тексте документа указано, что в НКР поддерживают выпуск печатных изданий на двух языках, создание учебников, научно-методической литературы. В Нацсобрании считают, что изменения вызваны формированием "новой повестки" с учетом характера взаимоотношений между НКР и Россией, а также тем фактом, что для многих жителей Карабаха русский является вторым языком.

В документе подчеркнули, что ввод российского миротворческого контингента и сотрудничество с РФ, в том числе в вопросе решение проблем республики "требует переоценки" значения русского языка.