Карабах намерен сделать русский язык вторым официальным языком
Проект изменений в закон "О языке" подписан главой непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араиком Арутюняном, в него вошли поправки о признании русского языка официальным языком НКР. Проект документа размещен на сайте Национального собрания (парламента) НКР.
В проекте документа указано, что официальными языками республики являются литературный армянский и русский языки. Государственные органы, юридические лица и общественные организации должны вести делопроизводстве на армянском и русском языках, если в этом есть необходимость.
По тексте документа указано, что в НКР поддерживают выпуск печатных изданий на двух языках, создание учебников, научно-методической литературы. В Нацсобрании считают, что изменения вызваны формированием "новой повестки" с учетом характера взаимоотношений между НКР и Россией, а также тем фактом, что для многих жителей Карабаха русский является вторым языком.
В документе подчеркнули, что ввод российского миротворческого контингента и сотрудничество с РФ, в том числе в вопросе решение проблем республики "требует переоценки" значения русского языка.
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