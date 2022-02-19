Канцлер Германии поделился подробностями дискуссии с Путиным о геноциде

Шольц рассказал, как ответил Путину на его тезис о том, что происходящее в Донбассе является геноцидом.

«Он (Владимир Путин – прим. НСН) переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо. Но это его история <...> Если мы будем воспринимать его буквально, то это будет не очень оптимистично для будущего. Я отказываюсь делать это», —заявил Щольц.

Немецкий канцлер также выступил против изменения границ Украины и за ее целостность и суверенитет, пишет Газета.ru.

Ранее состоядись переговоры Путина и Шольца в Кремле. Они продлились 15 февраля чуть более трёх часов. Сначала лидеры России и Германии общались один на один, после чего продолжили беседу в формате рабочего завтрака.

Шольц заявил, что НАТО и ЕС не несут агрессию, их не нужно бояться, но, подчеркнул представитель Германии, Владимир Путин считает иначе.

«Он (Владимир Путин – прим. НСН) придерживается другой точки зрения. <…> Когда я говорю это ему, он всегда приводит аргумент бывшей Югославии, заявляя, что НАТО проявила себя там агрессивной», — пояснил Шольц.



