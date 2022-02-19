Канцлер Германии поделился подробностями дискуссии с Путиным о геноциде
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об исторической дискуссии с российским лидером Владимиром Путиным по поводу геноцида. Об этом политик заявил на конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает РИА Новости.
Шольц рассказал, как ответил Путину на его тезис о том, что происходящее в Донбассе является геноцидом.
«Он (Владимир Путин – прим. НСН) переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо. Но это его история <...> Если мы будем воспринимать его буквально, то это будет не очень оптимистично для будущего. Я отказываюсь делать это», —заявил Щольц.
Немецкий канцлер также выступил против изменения границ Украины и за ее целостность и суверенитет, пишет Газета.ru.
Ранее состоядись переговоры Путина и Шольца в Кремле. Они продлились 15 февраля чуть более трёх часов. Сначала лидеры России и Германии общались один на один, после чего продолжили беседу в формате рабочего завтрака.
Шольц заявил, что НАТО и ЕС не несут агрессию, их не нужно бояться, но, подчеркнул представитель Германии, Владимир Путин считает иначе.
«Он (Владимир Путин – прим. НСН) придерживается другой точки зрения. <…> Когда я говорю это ему, он всегда приводит аргумент бывшей Югославии, заявляя, что НАТО проявила себя там агрессивной», — пояснил Шольц.
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