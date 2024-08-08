Кандидат в вице-президенты Вэнс: США не обязаны защищать ЕС
США не обязаны защищать Европу в случае потенциального нападения России. Об этом заявил кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от республиканцев сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Semafor.
Политик напомнил о заявлениях администрации вице-президента США Камалы Харрис о том, что если не остановить президента РФ Владимира Путина на Украине, он «пойдет до самой Германии»
«Во-первых, это неправда, а во-вторых, что это говорит об обороноспособности Германии?» — отметил Вэнс.
Кандидат в вице-президенты указал, что Германия — одна из крупнейших экономик мира, при нападении США не должны служить ее «защитниками безопасности». Вэнс предложил немцам инвестировать в собственную оборону.
Ранее сенатор заявил, что Вашингтону не следует принимать участие во всех конфликтах на планете, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru