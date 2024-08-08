Кандидат в вице-президенты Вэнс: США не обязаны защищать ЕС

США не обязаны защищать Европу в случае потенциального нападения России. Об этом заявил кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от республиканцев сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Semafor.

Политик напомнил о заявлениях администрации вице-президента США Камалы Харрис о том, что если не остановить президента РФ Владимира Путина на Украине, он «пойдет до самой Германии»

«Во-первых, это неправда, а во-вторых, что это говорит об обороноспособности Германии?» — отметил Вэнс.

Кандидат в вице-президенты указал, что Германия — одна из крупнейших экономик мира, при нападении США не должны служить ее «защитниками безопасности». Вэнс предложил немцам инвестировать в собственную оборону.

Ранее сенатор заявил, что Вашингтону не следует принимать участие во всех конфликтах на планете, напоминает РЕН ТВ.

