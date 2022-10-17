Канада ввела санкции против 34 россиян и телеканала «Звезда»

Власти Канады ввели санкции против 34 российских граждан и телеканала «Звезда». Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, в санкционный список вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, журналисты Тина Канделаки, Дмитрий ГУберниев, Павел Гусев, Наиля Аскер-Заде и другие.

Западные страны вводят санкции против РФ в связи с военной операцией на территории Украины, которая продолжается уже более семи месяцев.





