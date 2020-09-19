Канада прекратила переговоры о свободной торговле с Китаем

Власти Канады объявили о прекращении переговоров о свободной торговле с Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

Он заявил, что не видит условий для продолжения переговоров, поскольку «Китай в 2020 году - это не Китай в 2016 году».

Китай и Канада начали диалог по расширению двустороннего взаимодествия в экономике в 2016 году. В то м числе, стороны планировали заключить соглашение о свободной торговле.

Разногласия между странами начались в конце 2018 года по дипломатической линии. Причиной стали задержания граждан одной страны на территории второй.

