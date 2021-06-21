Канада и Великобритания присоединились к санкциям против Белоруссии

Канада ввела санкции в отношении 17 физлиц и 5 организаций Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Канады.

Дополнительные ограничения были введены в ответ на «грубые и систематические нарушения прав человека, происходящие в Беларуси», отмечают Известия. Санкции связаны с инцидентом с экстренной посадкой самолет Ryanair 23 мая в Минске, после которой были задержаны сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница София Сапега.

В канадском МИД подчеркнули, что действия белорусской стороны — «покушение на свободу слова» и «серьезное вмешательство в основополагающие принципы и международные правила, обеспечивающие безопасность гражданской авиации».

Всего в черный список властей Канады были включены 72 белорусских физических и 5 юридических лиц из-за продолжающихся в республике нарушений прав человека.

Кроме того, санкции в отношении Белоруссии ввела Великобритания, пишет Газета.ру. По данным британского МИД, в ответ на задержание Протасевича и Сапеги Лондон включил в черный список 7 физлиц и одну организацию из Белоруссии. Также ограничения были введены против еще 4 граждан и одного юрлица из республики из-за «продолжающегося подавления демократии и прав человека в Белоруссии».

Ранее в понедельник санкции в отношении Белоруссии ввели Евросоюз и США, напоминает телеканал «360».

