Канада и Великобритания присоединились к санкциям против Белоруссии
Канада ввела санкции в отношении 17 физлиц и 5 организаций Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Канады.
Дополнительные ограничения были введены в ответ на «грубые и систематические нарушения прав человека, происходящие в Беларуси», отмечают Известия. Санкции связаны с инцидентом с экстренной посадкой самолет Ryanair 23 мая в Минске, после которой были задержаны сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница София Сапега.
В канадском МИД подчеркнули, что действия белорусской стороны — «покушение на свободу слова» и «серьезное вмешательство в основополагающие принципы и международные правила, обеспечивающие безопасность гражданской авиации».
Всего в черный список властей Канады были включены 72 белорусских физических и 5 юридических лиц из-за продолжающихся в республике нарушений прав человека.
Кроме того, санкции в отношении Белоруссии ввела Великобритания, пишет Газета.ру. По данным британского МИД, в ответ на задержание Протасевича и Сапеги Лондон включил в черный список 7 физлиц и одну организацию из Белоруссии. Также ограничения были введены против еще 4 граждан и одного юрлица из республики из-за «продолжающегося подавления демократии и прав человека в Белоруссии».
Ранее в понедельник санкции в отношении Белоруссии ввели Евросоюз и США, напоминает телеканал «360».
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