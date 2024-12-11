Каллас: Трамп должен быть жестким в отношении России, чтобы влиять на Китай

Обращаясь к США она отметила, что если те не хотят проблем с Россией, им нужно применять силу в отношении ее.

Помимо этого, Каллас подчеркнула, что Россия имеет «законные права» на активы, захваченные Западом в начале 2022 года, но по ее мнению, их нужно использовать для восстановления Украины, прежде чем возвращать то, что осталось.

Ранее политолог Вадим Трухачев заявил, что назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам может сыграть на руку Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

