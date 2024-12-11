Каллас: Трамп должен быть жестким в отношении России, чтобы влиять на Китай
Новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что избранный президент США Дональд Трамп, должен быть жестким при контактах с Россией, сообщил Politico.
Обращаясь к США она отметила, что если те не хотят проблем с Россией, им нужно применять силу в отношении ее.
Помимо этого, Каллас подчеркнула, что Россия имеет «законные права» на активы, захваченные Западом в начале 2022 года, но по ее мнению, их нужно использовать для восстановления Украины, прежде чем возвращать то, что осталось.
Ранее политолог Вадим Трухачев заявил, что назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам может сыграть на руку Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили штрафовать россиян за пропаганду домашнего насилия
- Министр культуры Мордовии попала в больницу после ДТП
- Марина Брусникина поставит в МХТ имени А. Чехова «Двадцать дней без войны»
- Минфин Украины: Киев продержится полгода при прекращении помощи США
- В России средняя цена искусственной елки за год выросла на 15%
- Слюсарь: Под Каменском в Ростовской области сбили беспилотник
- Каллас: Трамп должен быть жестким в отношении России, чтобы влиять на Китай
- Суд заочно арестовал оперную певицу Максакову
- Набиуллина проголосовала по дизайну новой купюры в 1000 рублей
- Российские маркетплейсы запустили торговлю вином
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru