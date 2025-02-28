Государства Евросоюза состоят в НАТО из-за страха перед Россией. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России», - рассказала политик в интервью AFP.

По словам Каллас, «зонтик» Североатлантического альянса - это единственная работающая гарантия безопасности.

Ранее Кая Каллас отказалась признать гибель мирных граждан России в ходе украинского конфликта, напоминает 360.ru. По ее словам, «российские дети и женщины не гибнут», а Украине следует продолжать боевые действия.

