Каллас: Страны ЕС состоят в НАТО, потому что боятся России
28 февраля 202509:25
Государства Евросоюза состоят в НАТО из-за страха перед Россией. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России», - рассказала политик в интервью AFP.
По словам Каллас, «зонтик» Североатлантического альянса - это единственная работающая гарантия безопасности.
Ранее Кая Каллас отказалась признать гибель мирных граждан России в ходе украинского конфликта, напоминает 360.ru. По ее словам, «российские дети и женщины не гибнут», а Украине следует продолжать боевые действия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru