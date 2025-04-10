Каллас: США не очень высоко ценят Евросоюз

США не очень высокого мнения о Евросоюзе как политическом институте, считает верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом она заявила в интервью телерадиокомпании ERR.

Отвечая на вопрос о несостоявшейся личной встрече с госсекретарем США Марко Рубио, глава евродипломатии отметила, что даже у лидеров ЕС не было встреч с представителями Вашингтона на высоком уровне.

«Возможно, по той причине, что Америка не очень высоко ценит ЕС как институт», - указала Каллас.

Между тем СМИ сообщили, что Евросоюз остался один и больше не может полагаться на США - своего бывшего союзника и защитника, пишет RT.

