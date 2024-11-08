«Как Криштиану Роналду»: Мадуро назвал Путина бомбардиром и звездой политики

Президент Венеcуэлы Николас Мадуро назвал российского лидера Владимира Путина звездой международной политики и сравнил его с португальским футболистом Криштиану Роналду. Об этом политик заявил на заседании двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня, комментируя октябрьский саммит БРИКС.

Как отметил Мадуро, на прошедшей в Казани встрече присутствовали тридцать глав государств «нового мира». На саммите Путин принимал делегации, проводил двусторонние встречи и присутствовал на пленарном заседании, был достигнут «большой успех».

«Без сомнения, мы могли бы сказать политическим языком: президент Владимир Путин — звезда международной политики... Он прирожденный бомбардир, прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира», — подчеркнул венесуэльский лидер.

Саммит БРИКС прошел в Казани 22-24 октября, его участники приняли итоговую декларацию с целями для стран объединения и оценкой ситуации в мире, напоминает Ura.ru.

