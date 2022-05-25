Кадыров заявил, что войска РФ зашли в Лисичанск

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска зашли в украинский Лисичанск.

Такое заявление он сделал в видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, военные РФ также «почти зашли» в Северодонецк. «Несут потери шайтаны, паника у них. Так и должно быть», - сказал он.



Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве целей называлась «денацификация», «демилиритаризация» Украины.

