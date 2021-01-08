Кадыров сравнил себя с Трампом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram написал, что теперь он и действующий президент США Дональд Трамп «в чём-то похожи».
Кадыров напомнил, что ранее американский лидер заблокировал его в соцсетях, однако «Всевышний восстановил справедливость», так как аккаунты «мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы».
Глава Чечни добавил, что блокировки можно было избежать, если бы Трамп уважал демократию и права человека.
Ранее, на фоне беспорядков в Вашингтоне и погромов в Капитолии, соцсети Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заморозили аккаунты Трампа как минимум на две недели, сообщает РИА ФАН.
Аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы в декабре 2017 года. В Facebook объяснили это тем, что глава Чечни попал в санкционный список США.
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