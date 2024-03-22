Кадыров призвал силовиков Чечни находиться в боевой готовности
Чеченские силовые структуры должны находиться в состоянии постоянной боевой готовности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу республики Рамзана Кадырова.
По его словам, это необходимо для того, чтобы в любой момент отразить угрозы в адрес государства. Политик также обратил внимание командиров на необходимость обучать личный состав силовых подразделений грамотной тактической военной подготовке. Как отметил Кадыров, у соответствующих структур для этого есть все необходимые возможности и ресурсы.
Ранее глава Чечни обнародовал кадры разгрома диверсантов Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru