Кадыров призвал силовиков Чечни находиться в боевой готовности

Чеченские силовые структуры должны находиться в состоянии постоянной боевой готовности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу республики Рамзана Кадырова.

Кадыров предрек завершение СВО летом 2024 года

По его словам, это необходимо для того, чтобы в любой момент отразить угрозы в адрес государства. Политик также обратил внимание командиров на необходимость обучать личный состав силовых подразделений грамотной тактической военной подготовке. Как отметил Кадыров, у соответствующих структур для этого есть все необходимые возможности и ресурсы.

Ранее глава Чечни обнародовал кадры разгрома диверсантов Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров

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