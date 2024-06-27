Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан, следует из видео политика в его Telegram-канале.

По его словам, власти Чечни видят «этих шайтанов», которые «засели в Европе». Если есть подозрения на терроризм, надо наказать род, заявил Кадыров. Он указал, что ответы «я не знал», не принимаются.

«У нас кровная месть, чтобы не убивали людей», — отметил политик. Он также призвал родителей следить за своими детьми, а в случае конфликта обращаться к участковому.

По последним данным, в результате нападения в Дагестане погибли 21 человек, более 40 получили ранения. Было убито пять боевиков, включая сыновей главы Сергокалинского района и его племянника. В Дагестане объявлен трехдневный траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

