Политика
Габуния накануне в своей авторской передаче «Постскриптум» больше минуты по-русски нецензурно выражался в адрес руководства России.
Кадыров потребовал извинений от грузинских властей
8 июля21:01
Рамзан Кадыров на своей странице в Telegram выступил за привлечение к уголовной ответственности журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии и призвал грузинские власти принести официальные извинения, сообщает ТАСС.
Кадыров охарактеризовал Габуния как «урожденного труса и бесполое существо».
Глава Чечни призвал ввести по отношению к Грузии жесткие санкции.
Габуния накануне в своей авторской передаче «Постскриптум» больше минуты по-русски нецензурно выражался в адрес руководства России.
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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Рамзан Кадыров
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