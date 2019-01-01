Кадыров потребовал извинений от грузинских властей

Рамзан Кадыров на своей странице в Telegram выступил за привлечение к уголовной ответственности журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии и призвал грузинские власти принести официальные извинения, сообщает ТАСС.

Кадыров охарактеризовал Габуния как «урожденного труса и бесполое существо».

Глава Чечни призвал ввести по отношению к Грузии жесткие санкции.

Габуния накануне в своей авторской передаче «Постскриптум» больше минуты по-русски нецензурно выражался в адрес руководства России.

