Кадыров поблагодарил Путина за наставления сыну перед свадьбой
8 июня 202414:59
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за наставления, которые российский лидер дал его сыну Али накануне свадьбы.
«Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления», - написал Кадыров в своих соцсетях.
Кадыров поблагодарил Путин за внимание к чеченской молодежи и личный вклад в становление и развитие региона.
Ранее Кадыров пообещал выплатить миллион рублей тому, кто отгадает, что ему сказали на личной встрече Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Кадыров поблагодарил Путина за наставления сыну перед свадьбой
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru