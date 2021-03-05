Кадыров назвал ложью информацию о связи чеченских чиновников с убийством Немцова
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью сообщения ряда СМИ о связи чеченских чиновников с убийством российского политика Бориса Немцова. Об этом Кадыров написал в своем канале в Telegram.
В начале марта в СМИ появилась информация о связи двух парламентариев от Чеченской республики – депутата Государственной думы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева - с убийством Немцова. В публикации отмечалось, что чиновники связаны с группой, ответственной за убийство политика. В частности, утверждается, что они связывались по телефону с чиновниками в день убийства.
Кадыров назвал эти сообщения «бурными фантазиями буквописцев». По мнению Кадырова, Немцова «убрали иностранные хозяева», когда он «перестал приносить пользу».
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