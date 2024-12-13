Кадыров: Глава Росгвардии Золотов получил звание Героя России

Директор Росгвардии Виктор Золотов получил звание Героя России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Поздравляю своего друга, наставника и дорогого старшего брата, директора Федеральной службы войск национальной гвардии... генерала Виктора Васильевича Золотова с присвоением ему высшего звания Героя России!» — отметил Кадыров.

Политик назвал главу Росгвардии преданным президенту и стране патриотом, превосходным управленцем и организатором, стоявшим у истоков Росгвардии и почти сразу выстроившим «мощную, продуманную структуру территориальных органов».

Кроме того, Кадыров заявил о хладнокровии и мужестве Золотова в вопросах проведения специальной военной операции на Украине.

«Он лично посещает позиции наших подразделений на передовой, проверяет условия несения службы, оснащение, технику. Вот таким должен быть боевой генерал!» — подчеркнул глава Чечни.

Накануне в Екатерининском зале Кремля прошло вручение государственных наград, в ходе которого президент Владимир Путин вручил Золотую звезду Героя России военкору Евгению Поддубному, пишет Ura.ru.

