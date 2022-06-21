Качиньский оставил должности в правительстве Польши
Глава польской правящей партии «Право и справедливость», зампредседателя совета министров, глава комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский ушел в отставку со всех постов. Об этом сообщает «Польское агентство печати».
Как отметил политик, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий приняли его отставку. Освободившиеся должности в польском правительстве займет министр обороны Мариуш Блащак, пишет РИА ФАН.
Ключевые посты в правительстве Качиньский занимал с 2020 года.
Политик возглавляет «Право и справедливость» с 2003 года. После очередного переизбрания в прошлом году Качиньский обещал, что больше не будет баллотироваться на пост главы объединения, пишет Газета.ру.
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