Качиньский оставил должности в правительстве Польши

Глава польской правящей партии «Право и справедливость», зампредседателя совета министров, глава комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский ушел в отставку со всех постов. Об этом сообщает «Польское агентство печати».

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Как отметил политик, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий приняли его отставку. Освободившиеся должности в польском правительстве займет министр обороны Мариуш Блащак, пишет РИА ФАН.

Ключевые посты в правительстве Качиньский занимал с 2020 года.

Политик возглавляет «Право и справедливость» с 2003 года. После очередного переизбрания в прошлом году Качиньский обещал, что больше не будет баллотироваться на пост главы объединения, пишет Газета.ру.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПравительствоОтставкаПольша
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