Мишустин перенесет отчет перед Госдумой из-за Путина
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков заявил, что кабмин намерен обратиться к депутатам с просьбой перенести на более поздний срок свой ежегодный отчёт в Госдуме, сообщает ТАСС.
По его словам, изначально оглашение в парламенте отчёта премьер-министра Михаила Мишустина было назначено на 21 апреля. Изменить дату решили после того, как на этот же день назначили ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию состоится 21 апреля, сообщает RT. Представитель Кремля отметил, что место оглашения будет объявлено позднее.
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