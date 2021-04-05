Мишустин перенесет отчет перед Госдумой из-за Путина

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков заявил, что кабмин намерен обратиться к депутатам с просьбой перенести на более поздний срок свой ежегодный отчёт в Госдуме, сообщает ТАСС.

По его словам, изначально оглашение в парламенте отчёта премьер-министра Михаила Мишустина было назначено на 21 апреля. Изменить дату решили после того, как на этот же день назначили ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию состоится 21 апреля, сообщает RT. Представитель Кремля отметил, что место оглашения будет объявлено позднее.