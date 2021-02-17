Кабмин одобрил запрет на демонстрацию изображений нацистских преступников
Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников, передает ТАСС.
Законопроект разработан под руководством глав думских комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Елены Ямпольской и Василия Пискарева. Предлагается запретить публичную демонстрацию изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений Нюрнбергским трибуналом. Исключения составят лишь случаи, когда при этой демонстрации формируется негативное отношение к этим людям и нет признаков оправдания нацизма.
В отзыве правительства отмечается, что не все нацистские преступники были осуждены Нюрнбергским трибуналом, в связи с этим предлагается разработать базу данных для идентификации изображений таких лиц и обозначить необходимое для этого финансовое обеспечение.
В первом чтении законопроект планируется рассмотреть уже в среду.
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