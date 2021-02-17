Кабмин одобрил запрет на демонстрацию изображений нацистских преступников

Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников, передает ТАСС.

Законопроект разработан под руководством глав думских комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Елены Ямпольской и Василия Пискарева. Предлагается запретить публичную демонстрацию изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений Нюрнбергским трибуналом. Исключения составят лишь случаи, когда при этой демонстрации формируется негативное отношение к этим людям и нет признаков оправдания нацизма.

В отзыве правительства отмечается, что не все нацистские преступники были осуждены Нюрнбергским трибуналом, в связи с этим предлагается разработать базу данных для идентификации изображений таких лиц и обозначить необходимое для этого финансовое обеспечение.



В первом чтении законопроект планируется рассмотреть уже в среду.

