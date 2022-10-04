Кабмин намерен поддержать бизнес в связи с частичной мобилизацией
Правительство РФ разработало ряд мер для поддержки малого и среднего бизнеса в связи с частичной мобилизацией. Информация об этом появилась на сайте кабмина.
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, меры направлены на сохранение рабочих мест и минимизацию издержек для бизнеса. Так, призванный на службу мужчина сможет оставаться собственником бизнеса. Также бизнесмены будут освобождаться от штрафа в случае неисполнения контрактов до начисления зарплаты и штрафных санкций при неуплате аренды, если недвижимость взята в аренду у государства.
Как заявил замминистра финансов Алексей Лавров, Минфин окажет поддержку заказчикам и поставщикам для минимизации рисков неисполнения контрактов.
Председатель «Деловой России» Алексей Репик отметил, что организация работает с Кабмином для разработки наиболее эффективных мер.
По данным заммэра Москвы Владимира Ефимова, в столице в сфере малого и среднего бизнеса работают более 3 млн человек (40% трудоспособного населения). Он подчеркнул, что ряд льгот для бизнеса был введен с момента введения санкций.
Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян подчеркнул, что сегодня такая поддержка важна не только для отдельного предпринимателя, но для экономики в целом.
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