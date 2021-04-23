Кабмин Германии не прокомментировал предложение РФ по Донбассу
Кабмин ФРГ не дал комментарий по поводу предложения замглавы администрации президента России Дмитрия Козака о проведении встречи в "нормандском формате" в Донбассе с участием представителей Украины и непризнанных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство передает, что представитель правительства мотивировал свой отказ принципом, согласно которому в кабмине " не комментируют рабочие переговоры".
Козак 21 апреля направил предложение о встрече своим коллегам из Франции, Германии и Украины. В тексте документа Козак назвал "откровенным плутовством" обновленный проект Украины по режиму прекращения огня в Донбассе.
По мнению Козака, якобы "доработанный" документ дословно повторяет ранее разработанные Украиной предложения. Козак напомнил, что глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик уже отклонял данные меры, поскольку они не соответствуют мандату наблюдателей.
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