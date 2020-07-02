Известный политолог отметил незначительное число нарушений на голосовании в Москве
В Москве, где «плотность» оценивающих честность и чистоту выборов была самой высокой, наблюдатели и журналисты зафиксировали минимальное количество нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
То, что нарушений совсем немного и фальсификаций не было, признали даже оппозиционные эксперты, добавил он.
Комментируя различия в показателях явки и результатах голосования по регионам, то они соответствуют традиционной электоральной культуре этих территорий, отметил политолог. Он также обратил внимание на то, что пропорции сторонников и противников поправок практически одинаковы для электронного и традиционного форматов голосования – 62% и 65% соответственно.
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