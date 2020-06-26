Известный композитор Рыбников: Считаю необходимым проголосовать по поправкам к Конституции

Советский и российский композитор Алексей Рыбников принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию, отметив важность участия каждого. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Я принял участие в голосовании, проголосовал онлайн», - сказал Алексей Рыбников, каждому россиянину важно проголосовать.

По его словам, в поправках затрагиваются очень важные вещи.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

