Израиль поделится с США результатами расследования гибели журналистки Al Jazeera

Власти Израиля заявили о намерении поделится итогами расследования гибели журналистски телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Израиля Яир Лапид в разговоре с главой Госдепа Энтони Блинкеном.

По словам Лапида, в Израиле считают расследование Палестины предвзятым и проводят собственное.

Абу Акле была смертельно ранена в ходе освещения армейского рейда в лагере беженцев в Дженине. Тогда начались вооруженные столкновения между израильскими солдатами и палестинцами.

Отмечается, что журналистка была в бронежилете и в каске в надписью пресса. По одной из версий, она могла быть застрелена снайпером.

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