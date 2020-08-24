Из администрации Трампа уходит советница Конуэй

Советник Белого дома Келлиэн Конуэй объявила, что в конце августа покинет администрацию президента Дональда Трампа.

Чиновница объяснила свой уход желанием заняться семейными делами – в частности, детьми, которым из-за пандемии коронавируса, по всей видимости, придётся начать этот учебный год на дистанционном обучении.

Конуэй при этом поблагодарила коллег в Белом доме за поддержку. Она подчеркнула, что президентство Трампа оказало ощутимое положительное влияние «на мир и процветание в стране, на миллионы американцев, которые больше не чувствуют себя забытыми».

Наблюдатели отмечают, что уход Конуэй за два меся до новых президентских выборов лишает президента одного из самых убедительных ораторов, которые могли бы его поддержать, передаёт «Интерфакс».

