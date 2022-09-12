Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%

Финальная явка на выборах муниципальных депутатов в российской столице составила 33,9%. Такую цифру обнародовал Общественны штаб по наблюдению за выборами.

Голосование, проходившее, 9, 10 и 11 сентября, закончено. Также завершает функционирование Общественный штаб. Пока ещё проходит обработка последних данных, после чего будут оглашены официальные итоги выборов.

Как отмечают в Общественном штабе, процесс голосования позволил облегчить электронный реестр избирателей. Он решил поставленную задачу - недопущение повторных голосований. Таким образом, пробный опыт применения такого реестра оказался положительным, отмечается в комментарии штаба.

В дистанционном электронном голосовании приняли участие 1 748 616 жителей Москвы, имеющих право голоса. Обычный способ голосования на избирательных участках предпочли 695 214 человека.

