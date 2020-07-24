Истребители, перехватившие иранский пассажирский самолет, оказались американскими
Два истребителя, перехватившие иранский пассажирский самолет, оказались американскими. Об этом заявил экипаж иранского самолета, пишет РИА Новости.
Экипаж сообщили, что пилоты истребителей представились как американские в ходе переговоров.
В иранском МИДе уже заявили, что будут детально разбираться в ситуации после чего примут политические и правовые меры. В частности, выступили с предупреждением об ответственности США, отмечает ФАН.
Ранее сообщалось, что иранский самолет авиакомпании "Мохан Эйр" совершил экстренную посадку во избежание столкновения с истребителем, в результате чего пострадали несколько человек на борту.
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