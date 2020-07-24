Несколько пассажиров пострадали в ходе экстренной посадки иранского самолета

Иранский самолет совершил экстренную посадку во избежание столкновения с истребителем, в результате чего пострадали несколько человек на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую телерадиокомпанию IRIB.

Отмечается, что экипаж иранского самолета принял решение об экстренной посадке из-за приближения к нему истребителя. Количество пострадавших не уточняется.

По данным агентства, самолет летел из Тегерана в Бейрут. Как уточняет ФАН, рейс выполняла авиакомпания "Мохан Эйр".

Напомним, в январе этого года самолет украинских авиалиний, вылетев из аэропорта Тегерана в Москву, разбился в скором времени из-за попадания в него ракет иранской ПВО. Все 176 человек на борту погибли.

