Несколько пассажиров пострадали в ходе экстренной посадки иранского самолета
Иранский самолет совершил экстренную посадку во избежание столкновения с истребителем, в результате чего пострадали несколько человек на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую телерадиокомпанию IRIB.
Отмечается, что экипаж иранского самолета принял решение об экстренной посадке из-за приближения к нему истребителя. Количество пострадавших не уточняется.
По данным агентства, самолет летел из Тегерана в Бейрут. Как уточняет ФАН, рейс выполняла авиакомпания "Мохан Эйр".
Напомним, в январе этого года самолет украинских авиалиний, вылетев из аэропорта Тегерана в Москву, разбился в скором времени из-за попадания в него ракет иранской ПВО. Все 176 человек на борту погибли.
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