Истребитель ВВС РФ сопроводил самолет-разведчик Франции

Российский истребитель в четверг 8 июля сопроводил в небе над Балтийским морем разведывательный самолет Франции. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По данным военного ведомства, иностранный самолет направлялся к границам России. В воздух поднялся истребитель Су-27 Балтийского флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик "Атлантик-2" ВВС Франции и сопроводил его над акваторией Балтийского моря", - отметили в Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости // Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГраницаИстребительРазведкаФранция
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