Секретарь ЦК Объединённой коммунистической партии, внучка премьер-министра Афганистана (1963-1965 гг.) Мохаммада Юсуфа историк Дарья Митина заявила, что решение о передаче власти в Афганистане запрещённому в России движению «Талибан» могли быть причастны США, сообщает пресс-служба московского правительства.

По её мнению, «автором идеи» мог выступить Залмай Халилзад, а ключевыми исполнителями - экс-госсекретарь США Майк Помпео, экс-посол США в Афганистане Джеймс Каннингем и действующий посол Росс Уилсон.

«США наконец-то сбагрили чемодан без ручки. Считаю, что решение о передаче власти Талибану было принято в конце 2019 года на уровне Госдепартамента США, причём за спинами американских президентов Трампа и Байдена», - отметила историк.

Митина считает, что поддержку талибы получили от своих соратников в Катаре, а самую грязную работу поручили запрещённой в России террористической организации «Сеть Хаккани».

Историк выразила мнение, что в результате переворота в Афганистане «Пакистан получил страну-протекторат", а Россию ждут новые вызовы и «обременительные расходы на поддержание безопасности в регионе».

Ранее боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул и объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана, сообщает RT.

