Историк Багдасарян отметил грамотную организацию процесса голосования по Конституции в столице
Доктор наук, историк Вардан Багдасарян дал высокую оценку организации процедуры голосования по поправкам в Конституцию
В частности, он отметил, что на участке для голосования соблюдены все санитарные нормы, также по его словам, все «проходит четко и грамотно», никаких замечаний к процессу у него нет.
Историк похвалил информированность населения, заметив, что большая часть избирателей знает, где и как можно проголосовать, как сменить свой участок для голосования.
Также россияне ознакомлены с содержанием поправок к Конституции, отметил Багдасарян. Он привел данные, согласно которым с данными о датах голосования знакомы 92% граждан.
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