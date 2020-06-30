Историк Багдасарян отметил грамотную организацию процесса голосования по Конституции в столице

Доктор наук, историк Вардан Багдасарян дал высокую оценку организации процедуры голосования по поправкам в Конституцию

В частности, он отметил, что на участке для голосования соблюдены все санитарные нормы, также по его словам, все «проходит четко и грамотно», никаких замечаний к процессу у него нет.

Историк похвалил информированность населения, заметив, что большая часть избирателей знает, где и как можно проголосовать, как сменить свой участок для голосования.

Также россияне ознакомлены с содержанием поправок к Конституции, отметил Багдасарян. Он привел данные, согласно которым с данными о датах голосования знакомы 92% граждан.

